Sefirin Kızı 19. son bölümde neler oldu? Sefirin Kızı 20. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Sefirin Kızı dizisi bu akşam 19. son bölümüyle ekranlara geldi. Nare, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verdi. Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare’nin gideceğini öğrenince adeta deliye döndü. İşte Sefirin Kızı 20. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

SEFİRİN KIZI 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı dizisinden 20. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda aşağıdaki bağlantıdan izlenebilecek.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar Nare'yi dedesinin siperine kilitler ve Gediz'in konağa girmesini yasaklar. Bir zamanlar dedesinin olan konağa girmesinin yasaklanması, Gediz'i çok sarsar.

Menekşe de Nare'nin üst katında kalmasıyla deliye döner. Kahraman onu Nare'den kurtarabileceğini söyleyince onunla işbirliği yapmaya karar verir.

Kahraman, Nare'yi kaçırma suçunu Yahya'nın üzerine atmış ve sadıcıyla bozuşan Sancar'ı kardeşiyle de düşman etmiştir ama dört koldan saldırdığı Sancar'ın ona ve herkese çok büyük bir sürprizi vardır.

Nare ise Sancar'ın karısıyla aynı evde kalmayı gururuna yediremez ve o konağı Sancar'a dar etmeye karar verir. Sancar onu Akın'dan koruyabilecekse gururunun umrunda olmadığını söyler ve Nare'nin tüm yaptıklarını sineye çeker.

Bir yandan Nare, bir yandan Melek, bir yandan Gediz, bir yandan Kahraman derken Sancar feci şekilde sıkışır ama Elvan bir zamanlar Nare'ye yaptığı yanlışı öğrenince en büyük müttefikini kaybeder.

Elvan artık Gediz'in tarafındadır ve yaptığı planla onun Nare'yi konaktan kaçırmasına yardım eder. Gediz şimdi çok heyecanlıdır; sonunda Nare'ye aşkını ilan edebilecektir.