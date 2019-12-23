Sefirin Kızı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 2. bölüm izle

Sefirin Kızı 2. bölümüyle Star TV'de yayınlandı. Başrollerinde Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı dizinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak üstleniyor. Son bölümde; Nare kızı için çıktığı uçurumdan yine kızı için iniyor. Sefirin Kızı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sefirin Kızı 2. bölüm izleme linki...

Sefirin Kızı dizisinin son bölümünde; Nare, nişan yüzükleri olan deniz kabuğunu ve senelerdir sakladığı kırmızı kuşağı Sancar'ın ayaklarının dibine bırakır. Nare'nin destanla da, Sancar'la da işi bitmiştir.

SEFİRİN KIZI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

SEFİRİN KIZI FRAGMAN

SEFİRİN KIZI 2. BÖLÜM İZLE

Öldürdüğünü sandığı adamın yaşadığını ve hapse girmeyeceğini öğrenen Nare'nin artık tek amacı vardır. Kızını Sancar'dan geri alacak ve Sefirin kızıyla Yarıcının oğluna cehennem olan bu toprakları, kızına memleket yapacaktır.

Ama elbette Sancar kızını vermez, Nare meleğini göremez bile. Artık ne destan vardır ne yalan; yaman bir savaştır davulları vurulan. Ne var ki, onlara kör noktalarından saldıracaktır asıl düşman.