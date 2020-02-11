Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar bir kez daha terkedildi! Sefirin Kızı 8. son bölüm izle

Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar bir kez daha terkedildi! Sefirin Kızı 8. son bölüm izle

Sefirin Kızı 8. bölümü STAR ekranlarında izleyiciyle buluştu. Sefirin Kızı son bölümde; Sancar, Nare’nin Melek’i de alıp gittiğini öğrendiğinde deliye döner. Sefirin kızı geçmişte olduğu gibi bir kez daha onu terketmiştir. Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Sefirin Kızı 8. son bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanı...

Sefirin Kızı dizisinin son bölümünde; Sancar bir kez daha Nare tarafında terk edilmiştir. Ancak onun canını acıtan sadece terk edilmek olmadı, Gediz'e mektup bırakarak gitmesi Sancar’ı altüst etti. Sancar, Nare için Barselona’ya gitmeye karar verir.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜ FRAGMANI



SEFİRİN KIZI 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sancar, Nare'nin Melek'i de alıp gittiğini öğrendiğinde deliye döner. Onu tek yaralayan kızının yokluğu değildir. Sefirin kızı geçmişte olduğu gibi bir kez daha onu terketmiştir. Hem de yıllarca birbirlerine yazdıkları mektuplara ihanet edercesine ona değil, Gediz'e mektup bırakarak. Bu ihanetin acısını, yıllardır sakladığı mektuplardan çıkarmaya kalkar.

Akın'ın kendi vebası olduğuna inanan ve bu mikrobun başkalarına bulaşmasına izin vermemek için onu peşine takan Nare, planında başarılı olur. Akın çok geçmeden Nare'nin Barselona'da olduğunu öğrenir. Polis tarafından arandığı için, sahte pasaport alıp Barselona'ya gitmenin yollarını arar.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM İZLE

Ancak Nare'nin nereye gittiğini tek öğrenen Akın değildir. Sancar ve Gediz de Nare'nin babasının imzasını taklit ederek Barselona'ya gittiğini öğrenirler. Sancar Güven Çelebi'yi onunla birlikte Barselona'ya gitmeye ve torununu geri getirmeye razı eder. Gediz de onların peşinden gitmeye kalkınca işler karışır.

Şimdi Nare'nin çok büyük bir sorunu vardır. Sadece Akın'ı peşine takmayı planlamıştır ama babası, sevdiği adam ve en yakın arkadaşı da Akın'la birlikte Barselona yollarına düşmüşlerdir!