Sefirin Kızı bu akşam özel bölümle ekranlarda! Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?

Sefirin Kızı dizisi bu akşam özel bölüm ile ekranlara gelecek. Pandemi nedeniyle uzun süredir ekranlarda olmayan Sefirin Kızı, en beğenilen sahnelerin yer aldığı özel bölüm ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümlerinin ise ne zaman başlayacağı merak konusu. Peki Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte diziden son haberler...

Pazartesi akşamları ekranlara gelen Sefirin Kızı dizisi bu akşam yeni bölüm yerine özel bölüm ile yayın akışında yer aldı. Beğeniyle takip edilen dizinin yeni bölüm tarihi henüz açıklanmadı. Ancak dizi takipçileri bu akşam yayınlanacak özel bölümde, en beğenilen sahneleri izleme fırsatı yakalayacak. İşte Sefirin Kızı özel bölüm izleme ekranı ve diziden son haberler…

SEFİRİN KIZI BU AKŞAM ÖZEL BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Star Tv’de her pazartesi yayınlanan Sefirin Kızı, bilindiği gibi salgın nedeniyle çekimlerine ara verdi. Bu akşamki yayın akışında ise dizinin özel bölümü yer alıyor.

SEFİRİN KIZI ÖZEL BÖLÜM İZLE





ÖZEL BÖLÜM KONUSU

Nare, Sancar'dan Menekşe'nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşamıştı. Kendisine, Sancar'a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başaran Nare, ettiği yeminle de herkesi farklı bir duygunun içerisine sokmuştu. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır. Akıllarda kalan ve unutulmayan sahnelerden hazırlanan bu çok özel bölüm, seyirciyi ekran başına kilitleyecek.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sefirin Kızı dizisinin yeni bölüm tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Dizinin önümüzdeki süreçte yeni bölümleriyle ilgili açıklama yapıldığında sayfamızda paylaşacağız.

‘EN BEĞENİLEN SAHNELER BU BÖLÜMDE’

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrollerini paylaştığı, Star TV'nin sevilen dizisi ‘Sefirin Kızı', çok özel bir bölümle ekrana geliyor. Akıllarda kalan ve en beğenilen sahnelerden oluşan bu çok özel bölüm, herkesi ekran başına kilitleyecek.

Yapımına NGM ve O3 Medya'nın birlikte imza attığı “Sefirin Kızı”nda; Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu'nu, Neslihan Atagül Doğulu da sefirin kızı Nare'yi canlandırıyor.

Uraz Kaygılaroğlu, Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erhan Alpay, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem'in de oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin çekimleri Ege'de yapılıyor.

Yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı dizinin senaryosunu A. Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor.