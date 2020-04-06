Sefirin Kızı bu akşam yayınlanacak mı? Sefirin Kızı 16. bölüm ne zaman?

Sefirin Kızı bu akşam yayınlanacak mı? Sefirin Kızı 16. bölüm ne zaman?

Tüm dünyada hızla yayılan korona virüsü, dizi setlerini de sekteye uğrattı. Türkiye’nin pandemi karşısında aldığı tedbirler sebebiyle birçok dizi çekimlerine ara verdi. Dizilerin devam edip etmeyeceğini merak eden izleyiciler ‘Sefİrin Kızı yeni bölümü bu akşam var mı?’ sorusunu aratmaya başladı. İşte tüm detaylar…

Kanal D'nin en sevilen dizilerinden olan Sefirin Kızı, bu akşam Kanal D'nin yayın akışında gözükmüyor. Korona virüs pandemisi sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dizilerin çekimlerinde aksamalar meydana geliyor.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İzleyicilerin merakla beklediği Seferin Kızı 16. Bölüm bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü ile ilgili Kanal D'den bir açıklama yapılmadı. Corono virüs salgınına göre dizinin yeni bölümleri çekilebilecek.

Başrollerinde Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı Sefirin Kızı adlı dizi, ‘Evde Kal' çağrılarına kulak verdi ve seti durdurma kararı aldı. Bu haberi ise

‘Evde kal’ çağrısına kulak veren Sefirin Kızı dizisinde rol alan Uraz Kaygılaroğlu Instagram hesabından bu kararı şu sözlerle duyurmuştu; “Bu musibet bitince görüşürüz. Kaçtık biz. Hadi eyvallah” dedi…

SEFİRİN KIZI DİZİSİNİN KONUSU

Sefirin Kızı dizisinin konusu şöyle: “Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.”