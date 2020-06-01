Sefirin Kızı bu akşam yayınlanacak mı? Sefirin Kızı 16. yeni bölüm tarihi belli mi?

Sefirin Kızı bu akşam yayınlanacak mı? Sefirin Kızı 16. yeni bölüm tarihi belli mi?

Sefirin Kızı dizisi son olarak 15. bölüm ile izleyici karşısına çıkmıştı. Corona virüsü salgını nedeniyle çekimleri ertelenen dizinin yeni bölümleri ise heyecanla bekleniyor. Sezon finali yapmaya hazırlanan dizinin yeni bölüm tarihi hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Star Tv ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinin bu akşam yayın akışında yer almadığı görüldü. Sefirin Kızı son olak 30 Mart tarihinde 15. bölüm ile ekranlara gelmişti. Corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin yeni bölüm tarihi hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

SEFİRİN KIZI BUGÜN VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sefirin Kızı yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak. Star Tv ekranlarında Sefirin Kızı yerine yabancı sinema yayınlanacak. Sefirin Kızı dizisi hakkında son gelişmeler ise şöyle;

Dizinin starları tarafından verilen bilgilere göre Mayıs ayı içerisinde 4 bölüm daha çekilecek ve sonra Sefirin Kızı dizisi sezon finali yapacak. Sefirin Kızı yayın tarihi belli olduğunda sayfamızda yer alacak.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gediz Sancar'ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın'a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.

Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe'nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare'ye ve Melek'e nasıl verecektir?

Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye'nin de onun için kabus gibi planları vardır.

Nare Sancar'dan Menekşe'nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar'a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.