Sefirin Kızı bugün var mı? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?

Sefirin Kızı bugün var mı? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?

Sefirin Kızı yeni bölümü bu akşam da yayınlanmayacak. Son olarak 15. bölümü ile ekranlara gelen Sefirin Kızı corona virüsü nedeniyle setlere ara veren diziler arasında yer alıyor. Peki Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman belli oldu mu?

Star TV’de her pazartesi ekranlara gelen Sefirin Kızı’nın yeni bölümü son haftalarda yayınlanmıyor. Başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun oynadığı dizinin yeni bölümü STAR TV yayın akışında yer almıyor. Corona virüsün etkilediği sektörlerin biri de dizi piyasası oldu. Birçok Türk dizisi corona virüsü sebebiyle yayınlarına ara verirken, aynı saatte başka programlar yayınlanmaya başladı. Setlerine ara veren bir dizi de Sefirin Kızı oldu. Dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Gediz Sancar’ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın’a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.

Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe’nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare’ye ve Melek’e nasıl verecektir?

Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye’nin de onun için kabus gibi planları vardır.

Nare Sancar’dan Menekşe’nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar’a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.