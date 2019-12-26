Sefirin Kızı dizisinde Arda Turan’a gönderme yapıldı

Yayınlandığı gün, içerdiği şiddet sahneleri nedeniyle eleştirilere maruz kalan Sefirin Kızı adlı dizinin ikinci bölümündeki bir sahne, akıllara Arda Turan ve Berkay arasında yaşanan gerilimi getirdi. Turan'ın şarkıcı Berkay ile arasında geçen konuşma, dizide yer aldı...

Futbolcu Arda Turan, geçen yıl ekim ayında Emirgan’da bir mekanda şarkıcı Berkay ile tartışmıştı. Tartışmanın nedeni ise, Turan’ın Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’e ‘Evli olmasam seni kaçırmazdım’ diyerek sözlü tacizde bulunduğu iddiasıydı…

Özlem Ada Şahin’in bu sözleri eşine anlatması üzerine Berkay ve Arda Turan kavga etmiş, futbolcu, Berkay’a yumruk atıp burnunu kırmıştı. Olayın ardından şarkıcı ve eşi hemen hastaneye gitmiş, Turan ise bir iddiaya göre popçunun tedavi gördüğü hasteneye silahla gitmişti.

“İNANMIYORSAN ÇEK VUR BENİ”

Ortaya çıkan görüntülerde hastaneye giden Arda Turan, söylenenlere göre Berkay’dan özür diliyor ve “Bana inanmıyorsan çek vur beni” diyor… İşte bu ifadeler, salı günü yayınlanan Sefirin Kızı adlı diziye damgasını vurdu…

Başrollerinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in oynadığı dizide Nare ile Sancar'ın dillere destan aşkı konu alınıyor. Nare, Sancar’a evlendikleri gün manevi abisi tarafından tecavüze uğradığını söylüyor ve kavga ederek ayrılıyorlar. Kavga üzerine kendini uçurumdan atan Nare hastaneye kaldırılıyor.

Hastanede ise Nare’nin abi dediği Akın, telefonda Sancar ile konuşuyor. Sancar Akın’a telefonda tecavüz olayını anlatıyor. Akın ise Sancar’a şu sözleri sarfediyor: “Nasıl o gözle bakarım. Sancar, eğer Nare’ye el sürdüğümü düşünüyorsan, geleyim oraya çek vur beni anladın mı! Bu şerefsizliği yaptığımı düşünüyorsan çek vur beni.” İşte bu sahne sosyal medyaya da damgasını vurdu.

Dizide yer alan bu diyalog akıllara bir yıl önce Arda Turan ve Berkay arasında yaşanan o konuşmayı hatırlattı. Bu yüzden de senaristlerin aynı ifadeleri kullanarak ikiliye ve yaşanan tartışmaya gönderme yaptığı düşünüldü. Sosyal medya bu konuda çok sayıda mesaja ev sahipliği yaptı. Kullanıcılar dizinin o sahnesini birbirine göndererek yapılan göndermenin altını çizdi.