Sefirin Kızı dizisindeki bekaret sahnesine tepki yağdı

Sefirin Kızı adlı dizi, izleyicinin hem yüreğini dağladı, hem de bazı sahneleriyle sinirlendirdi. Ülkemizde kadına uygulanan şiddet ve kadın cinayetlerinin arttığı şu günlerde, yine kadın üzerinden bekaret, gerdek ve tecavüz konularının işlenmesi izleyicinin tepkisine yol açtı...

Dün akşam Star TV’de ilk bölümü yayınlanan, başrollerinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek’in yer aldığı Sefirin Kızı adlı dizi, izleyiciyi ekrana kilitledi. Fragmanları haftalar önce dönmeye başlayan dizinin ilk bölümü, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Öncelikle dizinin konusundan bahsedelim; Babası sefir yani elçi olan Nare ile ona çocuk yaşta aşık olan Sancar’ın hikayesi destansı bir anlatımla ekrana geliyor. Nare, Sancar ile evlendiği gece aniden ortadan kayboluyor. Tam 9 yıl sonra ise kızıyla birlikte Sancar’ın düğününde ortaya çıkıyor. Çekimleri Bodrum ve İstanbul’da yapılan dizi genel olarak seyirciden geçer not alsa da bazı sahneler vardı ki sinirlenmemek elde değildi.

Fakat dizide sık sık bekaret konusunun geçmesi ve olayların sürekli ‘gerdek gecesi’ etrafında dönmesi seyirciyi kızdırdı. 150 dakika ekranda olan dizide tam 12 kez gerdek gecesi kelimesi kullanıldı.

Dizinin en çok eleştiri yorumu alan bölümü ise Nare ve Efe Sancar’ın ‘gerdek gecesi’ oldu. Sefirin kızı Nare’ye deli gibi aşık olan Sancar sonunda muradına erer ve Nare ile evlenir. İlk gecelerinde Nare’nin bakire olmadığını anlayan Sancar kriz çıkarır ve kırmızı kurdelayı göstererek bunu takmayı nasıl kabul ettin diyerek Nare’den hesap sorar.

Bu sahnelerden sonra özellikle Twitter’da çok konuşulan dizi hakkında onbinlerce yorum yapıldı. Ülkemizde kadına uygulanan şiddet ve kadın cinayetlerin arttığı şu günlerde, yine kadın üzerinden bekaret, gerdek ve tecavüz konularının işlenmesi izleyicinin tepkisine yol açtı…

Bir kullanıcı “Bekaret üzerinden kadını aşağılamadan da senaryo yazabilirsiniz senaristler! Namus kavramını o kadar çok kadınlara yüklüyorsunuz ki çevrenizdeki namussuz erkekleri göremiyorsunuz” derken, başka bir kullanıcı “Destansı aşk diye güzelleme yaptığınız rezilliğe tüküreyim. Sırf reyting için şu sahnelerin yazılıp, çekilip, oynanması utanç verici. Siz cebinizi doldururken bu ülkede kadınlar ölüyor. Bakire çıkmadı diye kadına yapılan muamele mide bulandırıcı. Zihniyetiniz batsın” yazdı.

Bir başka Twitter kullanıcısı ise “Haklısınız erkekler kadınlara bundan çok daha kötü şeyler yapıyor. Bunun bir dizide göze sokulması değil sorun. Sorun böyle bir şerefsizin ilerde ‘Kalbi temizdi, çok sevdi, kıskandı, delirdi’ denilip yaptıklarının güzellenecek olması, bu ikisine aşk yazılacak olması” dedi…