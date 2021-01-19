Sefirin Kızı dizisine Neslihan Atagül yerine Tuba Büyüküstün geliyor

Oyuncu Neslihan Atagül, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı başrolünü oynadığı ‘Sefirin Kızı’ dizisinden ayrıldı. Atagül’ün yerine ise başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün getirildi.

Son olarak ‘Menajerimi Ara’ dizisine konuk oyuncu olan Tuba Büyüküstün, yeni dizisiyle ekrana geri dönüyor. Oyuncunun diziye dahil olduğu ise STAR TV’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Kanalın hesabından yapılan paylaşımda elinde bardak olan Büyüküstün, kar altında keyif yapıyor.

YENİDEN PARTNER OLUYORLAR

Tuba Büyüküstün ve ‘Sefirin Kızı’ dizisinin başrol oyuncusu Engin Akyürek, daha önce de ‘Kara Para Aşk’ dizisinde başrol oynamıştı. Son olarak 2014 yılında bir araya gelen ikili, yıllar sonra aynı kadroda buluştu.

NESLİHAN ATAGÜL’DEN VEDA MESAJI

‘Sefirin Kızı’nda başrol oynayan Neslihan Atagül, geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı diziden ayrıldı. Instagram hesabından bir veda mesajı yayınlayan oyuncu, “Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar! Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız! En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

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