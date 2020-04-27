Sefirin Kızı neden yok? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sefirin Kızı neden yok? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sefirin Kızı dizisinin takipçileri yeni bölümü heyecanla bekliyor. Corona virüsü salgını öncesinde her hafta pazartesi günü yayınlanan dizinin bu hafta da yayın akışında yer almadı. Peki Sefirin Kızı yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Star Tv ekranlarında yayınlanan ve beğeniyle takip edilen Sefirin Kızı dizisi, birçok dizi gibi corona virüsü salgını nedeniyle çekimlerine ara veren diziler arasında. Peki Sefirin Kızı yeni bölüm tarihi belli mi? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sefirin Kızı dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin corona virüsü salgını nedeniyle çekimlerine ara verilmişti. Sefirin Kızı yayın tarihi henüz belli olmadı. Salgının gidişatına göre dizinin çekimleri hakkında karar verileceği tahmin ediliyor.

Başrollerinde Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı Sefirin Kızı adlı dizi, ‘Evde Kal’ çağrılarına kulak verdi ve seti durdurma kararı aldı. Bu haberi ise

‘Evde kal' çağrısına kulak veren Sefirin Kızı dizisinde rol alan Uraz Kaygılaroğlu Instagram hesabından bu kararı şu sözlerle duyurmuştu; “Bu musibet bitince görüşürüz. Kaçtık biz. Hadi eyvallah” dedi…

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR…

Gediz Sancar'ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın'a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.

Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe'nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare'ye ve Melek'e nasıl verecektir?

Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye'nin de onun için kabus gibi planları vardır.

Nare Sancar'dan Menekşe'nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar'a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.