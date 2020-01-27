Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Karadağ Montenegro nerede? İşte Podgorica hakkında merak edilenler…

Sefirin Kızı dizisi, Bodrum ve İstanbul'da çekiliyor. Ayrıca dizi Karadağ yani diğer adıyla Montenegro'nun başkenti Podgorica'da da çekiliyor. Diziseverler özellikle doğal güzellikleri ile hayran bırakan ülke Karadağ'ı merak ediyor. İşte detaylar...

Karadağ, eski Yugoslavya’yı oluşturan altı cumhuriyetten biriydi. Yugoslavya’nın parçalanmasından sonra Karadağ, Sırbistan’ın zorlamasıyla yeni Yugoslavya’ya katılmıştır. Karadağ’ın çabalarıyla 2003 yılında Sırbistan-Karadağ olarak daha esnek bir federasyon çatısı oluşturulmuştur. Karadağ, 21 Mayıs 2006 Pazar günü yapılan referandumda çıkan % 55,5’lik evet oyu ile ise bağımsız olma kararı almıştır. 3 Haziran 2006’da ise Karadağ Parlamentosu, referandumda çıkan sonuca dayanarak Karadağ’ın bağımsızlığını ilân etmiştir.

KARADAĞ’IN ETNİK YAPISI

1991 sayımına göre Sırplar, Sırbistan-Karadağ federasyonunun toplam nüfusun %69'unu oluşturmaktaydı. Karadağlılar ise toplam nüfusun %5'ini, Karadağ nüfusunun %62'sini oluşturuyordu. Slav olmayan Arnavut azınlık ülkedeki 2. büyük gruptu ve resmi tahminlere göre toplam nüfusa oranları %17'siydi.

1965'ten sonra Sırbistan ve Karadağ'dan gelişmiş Avrupa ülkelerine ve Kuzey Amerika'ya sürekli göç yaşanmıştır. Eski Yugoslavya'nın dağılmasını ve Hırvatistan ile Bosna-Hersek'teki savaşı takip eden yıllarda göç Sırbistan ve Karadağ'a yönelmiştir. Mülteci sayımı sonucunda 1996 yılı ortalarında 566.200'ü mülteci statüsünde olan 646.000 kişi tespit edilmiştir. 79.700 kişi ise diğer cumhuriyetlerde yaşayan Sırp ve Karadağlılar ya da Yugoslavya'ya mülteci olarak gelip Yugoslav vatandaşlığına geçmiş kişilerdir.

KARADAĞ’IN (MONTENEGRO) HARİTADA YERİ

PODGORİCA’NIN HARİTADA YERİ