Sefirin Kızı yeni bölüm bugün var mı? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?

Sefirin Kızı yeni bölüm bugün var mı? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?

Kısa zamanda en sevilen dizilerden biri olan Sefirin Kızı dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Sefirin Kızı dizisi yeni bölümünün bu akşam olup olmayacağı merak edilirken, sevilen dizi Sefirin Kızı hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Peki, Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman? İşte ayrıntılar…

Pazartesi günlerde en çok izlenen dizilerden olan Sefirin Kızı, corona virüsü sebebiyle uzun zamandır setlerine ara vermişti ve yeni bölüm yayınlanmıyordu. Dizinin takipçileri Seferin Kızı hakkında son gelişmelerden haberdar olmak istiyor. İşte Seferin Kızı dizisi hakkındaki gelişmeler…

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sefirin Kızı yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak. STAR TV ekranlarında Sefirin Kızı yerine yabancı sinema yayınlanacak. Sefirin Kızı dizisi hakkında son gelişmeler ise şöyle;

Dizinin starları tarafından verilen bilgilere göre Mayıs ayı içerisinde 4 bölüm daha çekilecek ve sonra Sefirin Kızı dizisi sezon finali yapacak.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gediz Sancar'ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın'a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.

Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe'nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare'ye ve Melek'e nasıl verecektir?

Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye'nin de onun için kabus gibi planları vardır.

Nare Sancar'dan Menekşe'nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar'a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.