Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman? Star TV yayın akışı
Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümü yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmıyor. Başrollerinde Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı dizinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak üstleniyor.
SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümünün 13 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI
Son bölümde; Sefir, Melek'i kaçırınca Sancar'la Nare kızlarının peşinden Podgoridsa'ya giderler. Kendilerini bambaşka bir dünyada bulunca herkesi geride bırakırlar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler ve kaderden bir gün ile bir gece çalarlar.