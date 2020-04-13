Sefirin Kızı yeni bölüm var mı? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?

Sefirin Kızı yeni bölüm var mı? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?

Pazartesi akşamlarının en sevilen dizilerinden STAR TV ekranlarındaki Sefirin Kızı bu akşam var mı? Sefirin Kızı en son bölüm yayınlanacak mı? 13 Nisan Pazartesi STAR TV yayın akışında neler var? İşte tüm detaylar…

Sefirin Kızı dizinin takipçileri yeni bölüm olup olmadığını aratmaya başladı. Corona virüsün etkilediği sektörlerin biri de dizi piyasası oldu. Birçok Türk dizisi corona virüsü sebebiyle yayınlarına ara verirken, aynı saatte başka programlar yayınlanmaya başladı. Setlerine ara veren bir dizi de Sefirin Kızı oldu. Dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Gediz Sancar'ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın'a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.

Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe'nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare'ye ve Melek'e nasıl verecektir?

Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye'nin de onun için kabus gibi planları vardır.

Nare Sancar'dan Menekşe'nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar'a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.

SEFERİN KIZI SON 15. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ…