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Sefirin Kızı yeni fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı ne zaman başlayacak?
Sefirin Kızı yeni fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı ne zaman başlayacak?
Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun ilk kez birlikte kamera karşısına geçeceği Sefirin Kızı dizisinin yeni fragmanı Star’da yayınlandı. Peki Sefirin Kızı dizisi ne zaman başlayacak? İşte Sefirin Kızı dizisinin fragmanı…
Magazin 22 Kasım 2019 - 22:55

Yeni sezonda ekranlara “merhaba” diyecek diziler arasında yer alan Sefirin Kızı dizisinin fragmanı yayınlandı. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrollerinde yer aldığı Sefirin Kızı ne zaman başlayacak merak ediliyor. Ege'de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı “Sefirin Kızı” güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü anlatımı dikkat çekti. İşte Sefirin Kızı fragmanı…

SEFİRİN KIZI 2. FRAGMAN 

SEFİRİN KIZI 1. TANITIM

 

SEFİRİN KIZI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sefirin Kızı dizisinin başlama tarihi açıklanmadı. Yayın bilgisi olarak “Yakında” Star'da bilgisi verildi.