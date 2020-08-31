Sefirin Kızı yeni sezon ne zaman başlayacak? Yayın tarihi belli oldu…

Star Tv’de yayınlanan başrollerinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek’in oynadığı Sefirin Kızı 7 Eylül Pazartesi günü ekranlara gelecek.

SEFİRİN KIZI YENİ SEZON FRAGMANI



SEFİRİN KIZI 17. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ne yalan ne destan olabilen Nare ile Sancar, şimdi çocukları için endişeden kahrolan bir anne ile babadırlar. Kaza yapan ve ciddi bir beyin travması geçiren Kavruk bulunur, ama Melek ortada yoktur. Nare ile Sancar bütün kavgalarını bir kenara bırakıp kızlarını bulmaya çalışırlar. Melek kaybolunca velayet davası ertelenmiştir. Önce kızlarını bulup sonra onun için savaşa gireceklerdir.

Gediz, bu tablonun içinde iyice yabancı hisseder. Ona ne velayet davasını ne de Melek'in kaybolduğunu haber vermemişlerdir. Ancak kapıya gelen bir sürpriz, Gediz'i tüm bu olayların ortasına taşır. Nare çocuğunu ararken, Akın'ın onun hakkında başka planları vardır ve bu sefer kendisine çok güçlü bir ortak bulmuştur; Kahraman. Kahraman'dan Melek'i kullanarak Nare'yi kaçırmasını ister. Ancak Kahraman'ın kendine has yöntemleri vardır ve izlediği yol önce büyük bir mutluluğa, sonra Sancar'ın bir denizin dibinde ölümle karşı karşıya kalmasına sebep olur.

