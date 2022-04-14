Sefo yeni şarkısı Yarım Kalır ile YouTube’da zirvede
Sefo'nun Revart ile hazırladığı 'Yarım Kalır' şarkısı kısa sürede tüm platformlarda 1 milyonu aşkın dinlenme oranına ulaştı ve YouTube trendler listesinde de 1 numaraya yerleşti.
‘Bilmem Mi’ ve ‘Affettim’ şarkılarıyla uzun süre listelerde zirvede kalan ‘Sefo’ lakaplı Seyfullah Sağır, rapçi Revart ile ortak bir projeye imza attı. İkilinin sözlerini birlikte yazdıkları ‘Yarım Kalır’, dijital platformlarda yerini aldı.
Şarkı kısa sürede YouTube’da Trendler’deki Müzik Listesi’nde 1 numaraya yerleşti, tüm platformlarda 1 milyon 200 bini aşkın dinlenme oranına ulaştı.
Şimdilerde bu başarının keyfini süren Sefo bir yandan da ilk büyük İstanbul konserine hazırlanıyor. Şarkıcı, 20 Mayıs’ta Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak.
‘YARIM KALIR’ ŞARKISININ SÖZLERİ
REVART:
Pek karanlık değil hava ama
Ay beliriverdi yine tepemizde
Ben dolanırım iki yaka arasında
Sen Akdeniz’de
Yarım kalır bu aşk
Kalbin imdadına yetiş
Yetiş ki can olsun yaşayacak
Pes etmedim, değil yeniliş
İlk defa
Yarım kalır bu aşk
Saydı yerinde
Gidemedi daha bir adım ileri
Biliyorum art niyetinle değil
Ama bu da affedilir gibi değil (ya)
Bakmam ardıma, durmam giderken
Olduk bir olmadan yarım kalan
Vade dolmadan aldın can
Oysa sendin beni seven, yüreğe koyan
SEFO:
Yarım kalanlardayım
Sorma nerdeyim?
Bi zindandayım
Karmaşık bi zamandayım
Ellerindeyim, dardayım
Kafamla ben uzaydayım
Ciddiye almayın lan alaydayım
Bu en kârlı günüm ve zarardayım
Bu dünyanın içinde firardayım
Unutmuşum ben de
Olsun rahatım en derinde
Kimsin koşucam yollarında?
Mevzun geçmez ortamımda
Beni ya bana bi bırakın
Kafamı dağıttım
Zarımı attım
Ben n’aptım?
Hayalleri yaktım, ölümüne
Lafı uzattım bile bile, ama yarım kalacak