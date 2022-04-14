Sefo yeni şarkısı Yarım Kalır ile YouTube’da zirvede

Sefo'nun Revart ile hazırladığı 'Yarım Kalır' şarkısı kısa sürede tüm platformlarda 1 milyonu aşkın dinlenme oranına ulaştı ve YouTube trendler listesinde de 1 numaraya yerleşti.

Sozcu.com.tr

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‘Bilmem Mi’ ve ‘Affettim’ şarkılarıyla uzun süre listelerde zirvede kalan ‘Sefo’ lakaplı Seyfullah Sağır, rapçi Revart ile ortak bir projeye imza attı. İkilinin sözlerini birlikte yazdıkları ‘Yarım Kalır’, dijital platformlarda yerini aldı.

Şarkı kısa sürede YouTube’da Trendler’deki Müzik Listesi’nde 1 numaraya yerleşti, tüm platformlarda 1 milyon 200 bini aşkın dinlenme oranına ulaştı.

Şimdilerde bu başarının keyfini süren Sefo bir yandan da ilk büyük İstanbul konserine hazırlanıyor. Şarkıcı, 20 Mayıs’ta Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak.

‘YARIM KALIR’ ŞARKISININ SÖZLERİ

REVART:

Pek karanlık değil hava ama

Ay beliriverdi yine tepemizde

Ben dolanırım iki yaka arasında

Sen Akdeniz’de

Yarım kalır bu aşk

Kalbin imdadına yetiş

Yetiş ki can olsun yaşayacak

Pes etmedim, değil yeniliş

İlk defa

Yarım kalır bu aşk

Saydı yerinde

Gidemedi daha bir adım ileri

Biliyorum art niyetinle değil

Ama bu da affedilir gibi değil (ya)

Bakmam ardıma, durmam giderken

Olduk bir olmadan yarım kalan

Vade dolmadan aldın can

Oysa sendin beni seven, yüreğe koyan

SEFO:

Yarım kalanlardayım

Sorma nerdeyim?

Bi zindandayım

Karmaşık bi zamandayım

Ellerindeyim, dardayım

Kafamla ben uzaydayım

Ciddiye almayın lan alaydayım

Bu en kârlı günüm ve zarardayım

Bu dünyanın içinde firardayım

Unutmuşum ben de

Olsun rahatım en derinde

Kimsin koşucam yollarında?

Mevzun geçmez ortamımda

Beni ya bana bi bırakın

Kafamı dağıttım

Zarımı attım

Ben n’aptım?

Hayalleri yaktım, ölümüne

Lafı uzattım bile bile, ama yarım kalacak