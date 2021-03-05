Şehit Korgeneral Osman Erbaş, oyuncu Anıl Tetik’in komutanı çıktı

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Caugar tipi helikopter ile 14.25'te irtibat kesildi. Bölgede arama yapan İHA ve uçaklar, helikopterin düştüğünü belirledi. Helikopterde bulunan 11 asker şehit oldu,2 asker de yaralandı. Şehit askerlerin arasında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da bulunduğu öğrenildi.

“CANIM KOMUTANIM ÇOK ÜZGÜNÜM”

2019 yılında askere giden başarılı oyuncu Anıl Tetik de birliğinde Korgeneral Osman Erbaş ile çektirdiği fotoğrafları paylaşarak taziye mesajı yayınladı. E

rbaş’ın ölüm haberini alınca çok üzülen oyuncu, paylaşımına “Canım komutanım Allah senin ve tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Çok üzgünüm. Çok ama çok iyi bir insandın. Allah rahmet eylesin, toprağın bol mekanın cennet olsun” notunu ekledi.

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