Şarkıcı Ziynet Sali, pek çok ünlü meslektaşı gibi sosyal medya hesabından takipçilerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

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İngiltere’de yaptığı çalışmaların meyvesini geride bıraktığımız haftalarda müzik severlerle paylaşan Ziynet Sali, dönem dönem yaptığı paylaşımlarla takipçilerini kendisiyle ilgili gelişmeler konusunda haberdar ediyor.

Kimi zaman balkonda güneşlenirken çektiği bir selfieyi takipçilerine ulaştıran Sali kimi zaman da klip çekiminden en ilginç kareleri ulaştırıyor sevenlerine… Ziynet Sali’nin son paylaşımı ise güne özel oldu. Sevenlerinin Ramazan Bayramı’nı kutlamak için elinde şekerle objektife gülümseyen Sali, çekici kıyafeti ve sıcak gülümsemesiyle takipçilerinden ‘Şeker kız Ziynet’ yakıştırmalarını aldı.



