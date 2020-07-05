Şekerpare filminin oyuncuları kim? Şekerpare konusu ne?

Yeşilçam’ın klasik filmlerinden Şekerpare, Show TV ekranlarında yayınlanacak. Kadrosunda birbirinden ünlü oyuncuları barındıran ve adeta bir kült olan Şekerpare filminin konusu ve oyuncularını haberimizde bulabilirsiniz…

Atıf Yılmaz'ın ölümsüz eseri Şekerpare,tekrardan izleyicilere buluşacak. Ziver Bey ve yardımcı Cumali’nin aynı kadını aşık olması sonrası yaşanan komik hikayelerin anlatıldığı Şekerpare, en sevilen Türk filmlerinin başında geliyor. İşte Şener Şen ve İlyas Salman gibi iki efsaneyi bir araya getiren Şekerpare filmi ile ilgili tüm bilgiler…

ŞEKERPARE KONUSU

Karakol amiri Ziver Bey ile çalışan ve ona çok saygı duyan Cumali genelevde çalışan Şekerpare’ye aşık olur. Ancak Şekerpare’ye Ziver Bey de ilgi duymaktadır. Şekerpare’nin de Cumali’den hoşlandığını anlayan Ziver genelev üzerindeki kontrolü arttırmaya çalışır. Hatta işleri evi kapatmaya kadar götürür. Ancak içlerine Cumali’yi de alan Letafet Hanım ve kızları Ziver’e hiç ummadığı bir oyun oynayacaktır

ŞEKERPARE FİLMİ OYUNCULARI

Şekerpare Oyuncuları arasında Şener Şen, Ayşen Gruda, Şevket Altuğ, İlyas Salman, Serra Yılmaz yer alıyor.