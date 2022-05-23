Selahattin Paşalı ve Ekin Koç’tan Cannes pozu

Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Ekin Koç'un yer aldığı Emin Alper'in yeni uzun metrajlı filmi 'Kurak Günler'in galası bugün gerçekleşti. Filmin prömiyeri öncesi Paşalı ve Koç, Cannes Film Festivali’nde objektiflere poz verdi.

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Emin Alper’in yeni uzun metrajlı filmi ‘Kurak Günler’in dünya prömiyeri bugün 75. Cannes Film Festivali’nde gerçekleşti.

Filmin prömiyeri öncesi, yönetmen Emin Alper, başrol oyuncular Selahattin Paşalı ve Ekin Koç Cannes Film Festivali’nde objektiflere birlikte poz verdi.

Koç ve Paşalı, kırmızı halıda çektirdikleri fotoğrafı Instagram hesaplarından paylaştı.

SONBAHARDA TÜRKİYE’DE VİZYONA GİRECEK

Bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alan filmin başrollerini Selahattin Paşalı ve Ekin Koç paylaşıyor

Yardımcı rollerde ise Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz yer alıyor.

Türkiye-Fransa-Almanya-Hollanda-Yunanistan-Hırvatistan ortak yapımı filmin Türkiye’de sonbaharda vizyona girmesi planlanıyor.

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