Selami Şahin: ‘Anama, babama taptım’

Ünlü sanatçı Selami Şahin, önceki gece Girne'de sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen sevenlerine, 12 yeni eserden oluşan harika bir albüm hazırladığını kaydederek, “Eserlerime yenileri eklenen şarkılarım size emanet… Size ne kadar çok beste yapsam hakkınızı ödeyemem. Allah sizi başımdan eksik etmesin” dedi. Pastayı kestikten sonra konserine devam eden Selami Şahin, yeni albümünün ilk şarkısı olan “Baştan Başa Sen”i seslendirdi ve izleyicilerin büyük beğenisini topladı.



“BEN ALLAH’TAN SONRA ANAMA BABAMA TAPTIM”

Antakya'da Suriye sınırına çok yakın bir köyde doğup büyüdüğünü hatırlatan Selami Şahin, 15 yaşında şarkıcı olmak için İstanbul'a geldiğini belirterek şunları söyledi: “Restoranlarda otellerde garsonluk yaptım. Yemedim, içmedim para biriktirdim. Hem köye anneme babama para göndermek, hem de bir 45'lik çıkarmak için gece gündüz çalıştım. Notayı bile kendi çabalarımla kitaplardan öğrendim. İlk bestem ‘Sen Mevsimler Gibisin’i 1975 yılında yaptım. Şarkı, o yıl Altın Kelebek ödülü kazandı. Kazandığım ilk parayla anneme babama bahçeli bir ev yaptırdım, eve telefon bağlattım. Onların yüzlerini güldürdüm sanıyorum. Ben Allah'tan sonra anama babama taptım. Tüm başarım da onların yüzü suyu hürmetinedir, ben buna inanıyorum”

SAHNEDE TAKLİT ŞOV



Konser boyunca tüm salonun eşlik ettiği Selami Şahin'in keyfi yerindeydi. Anılarını anlatırken Türk Müziğinin dev isimleri Zeki Müren, İbrahim Tatlıses ve Bülent Ersoy'un taklitlerini de yapan Şahin, izleyicilerini kırdı geçirdi. Şahin, “Zeki Müren, benim 30 şarkımı okudu. İbrahim Tatlıses'in en meşhur 15 şarkısından 8-9'u da benimdir” dedi.