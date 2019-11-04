Selami Şahin: Didem’i bir gün dahi görmesem…

Eşi Didem Şahin’in vereceği konserde olamadığını, İspanya’da olduğunu dile getiren Şahin; “Canım eşim Didem bir hafta önce tatil için arkadaşlarıyla İspanya’ya gitti. Onu bir gün görmesem dahi özlüyorum. Burada olsaydı mutlaka konseri izlemek için en önde olurdu. Benim kariyerimde çok önemli destekleri oldu, hala da oluyor. Onu çok seviyorum” sözleriyle duygularını dile getirdi.

ŞARKILARI EŞİNE ARMAĞAN ETTİ

İki buçuk saat sahnede kalan usta sanatçı Selami Şahin, sahneden ‘Özledim’ şarkısını İspanya'da olan eşi Didem Hanıma armağan etti. Yoğun katılımın olduğu gecede iş dünyasından birçok kişinin günler öncesinden rezervasyon yaptırıp geldiği sahneyi dillerden düşmeyen şarkılarıyla dolduran sanatçı büyük alkış aldı.