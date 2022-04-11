Selami Şahin: Zeki Müren 30 tane altın verdi

Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki 'Dur Bi Dinle' programının bu haftaki konuğu Selami Şahin oldu.

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‘Dur Bi Dinle’ programında amimi açıklamalarda bulunan sanatçı, 37 yıllık eşi Didem Şahin ile nasıl tanıştığını da anlattı:

* ‘Sanatçıya kız vermeyiz’ dediler. Üçüncü kez istemeye gittim, babası ‘Bu adamı seviyor musun?’ dedi. Cevap yok. ‘Cevap vermediğine göre seviyor, verdim gitti’ dedi.

Nişan yüzüklerini Türkiye’nin Sanat Güneşi olarak anılan sanatçı Zeki Müren’in taktığını anlatan Şahin, oğlu Lider doğduğunda Müren’in hediye olarak 30 altın verdiğini söyledi.

“YANIMDAKİ ARKADAŞIM VEFAT ETTİ”

Selami Şahin, sohbetin bir bölümünde, 1980’li yıllarda geçirdiği trafik kazası sonrası hayata nasıl tutunduğunu da anlattı:

* Caddebostan’a giderken önümüze kamyon fırladı. Yanımdaki arkadaşım vefat etti. Elimi alnıma koyarak başımı korumuşum, yoksa ölecektim. Kolumu keseceklerdi neredeyse. Lider bir yaşındaydı daha. Kafama darbe yediğim için bir yerde saç var, bir yerde de yok.