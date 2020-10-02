Selçuk Balcı coronaya yakalandı

Balcı, Twitter hesabından corona virüsüne yakalandığını söyleyerek hafif halsizlik ve tat ile koku almamak dışında hiçbir şikayetinin olmadığını belirtti.

Doktorunun hastalığı hafif atlatacağını belirttiğini ifade eden Balcı, “5 günlük bir tablet verdi” dedi.

Selçuk Balcı, “Telefonla çok konuşup kendini yorma da dedi. Geçmiş olsun mesajlarını yazılı ileten herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIKLI GÜNLERDE YENİDEN TÜRKÜLER SÖYLEYECEĞİZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Balcı'nın paylaşımını alıntılayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yavaş, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Balcı ile birlikte Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü söyledikleri anları da paylaşarak “Covid-19’a yakalanan kıymetli sanatçımız Selçuk Balcı’ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Sağlıklı günlerde yeniden türküler söyleyeceğiz. Bu vesileyle hemşehrilerimizin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını önemle hatırlatıyorum” dedi.