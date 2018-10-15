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Selçuk Yöntem ilk defa podyuma çıktı
Selçuk Yöntem ilk defa podyuma çıktı
Ankara'da bulunan bir AVM'nin ev sahipliğinde gerçekleşen defilede usta oyuncu Selçuk Yöntem, podyuma çıktı.
Magazin 15 Ekim 2018 - 10:52

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ

Türk sinemasının usta isimlerinde sunucu ve oyuncu Selçuk Yöntem, Cehennem Melekleri isimli filminde Sylvester Stallone ve ekibinin kullandığı özel imzalı TT marka custom motorsikletle podyuma çıkan Selçuk Yöntem ilk defa mankenlik yaptı. Feruh Karakaşlı'nın Yöntem'e özel tasarladığı smokin büyük alkış aldı, AVM yönetimi tarafından ‘Yılın en şık oyuncu-sunucusu' plaketi takdim edilen sanatçı,tasarımcılara ve kreatif projelere destek veren yönetimi de kutladı. Selçuk Yöntem: “Hayatımda ilk kez böyle bir şey yapıyorum. Hep merak ederdim. Göründüğü gibi kolay değilmiş. Podyumlarda yıllarca emek verenleri canı gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.
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