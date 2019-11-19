Selçuk Yöntem: “Yaşla savaşım yok”

Kozyatağı Hilton Otelin içinde yer alan Al SharQ’de yemek çıkışı görüntülenen Selçuk Yöntem, kendisini görüntüleyen gazetecilerle ayak üstü sohbet etti. Şık giyim tarzıyla çeken ünlü isim gazetecilerin “Yaşlanmaktan korkuyor musunuz sorusuna?” şu şekilde cevap verdi; “Yaş kavramını saymıyor ve inanmıyorum. Evet organizmamız yer çekimi olarak maalesef gittikçe eskiyor ama beynin ve ruhun eskimiyorsa bu çok önemli. Bende eskimiyor. Yaşla bir savaşım yok.

VAY NE KARİZMATİK ADAMSIN!” DİYEMİYORUM

Okulda nasıl giyiniyorsam hala öyle giyiniyorum. Örneğin okul arkadaşlarımı gördüğümde aynı duyguları yaşıyorum. Ayna baktığım zaman ‘Vay ne karizmatik adamsın!’ diyemiyorum. Söylendiği zaman da açık konuşmak gerekirse hoşuma gitmiyor değil” diyerek cevap verdi.