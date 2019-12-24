Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Selçuk Yöntem’in kaybı 134 bin lira!
Selçuk Yöntem’in kaybı 134 bin lira!
Oyuncu Selçuk Yöntem’in, bir fast food zincirine karşı kazandığı davanın tazminatında indirime gidildi.
Magazin 24 Aralık 2019 - 10:04

‘Aşk-ı Memnu’ dizisi ile milyonlarca Selçuk Yöntem, İstanbul'da yaklaşık 15 şubesi bulunan bir fast food zincirine 4 yıl önce, tost yerken izinsiz çekilen fotoğrafını menüde ve bir dergide kullandığı iddiasıyla 400 bin liralık tazminat davası açmıştı. Mahkeme, yargılama sonunda Bambi Cafe'nin 284 bin lira tazminat ödemesine karar vermişti. Yargıtay tazminatı fazla bularak davayı bozdu.

DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Bozma ilamının ardından dava yeniden görüldü. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde yapılan duruşmada mahkeme, Selçuk Yöntem'e toplamda 150 bin lira ödenmesine karar verdi.

Etiketler