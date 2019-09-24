Selda Aktuna kimdir? Selda Aktuna nereli ve kaç yaşında?

Selda Aktuna, 1967 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Görümce adlı sinema filmi ile yaşayan Selda Aktuna hakkında merak edilenler haberimizde... Selda Aktuna nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Çocuk dizisinde Melek Şahin karakterini canlandıran Selda Aktuna hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Selda Aktuna kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SELDA AKTUNA KİMDİR?

Selda Aktuna, 9 Ağustos 1967 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Sinema ve dizi çalışmaları dışında birçok reklam filminde yer alan Selda Aktuna, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Çocuk dizisinde Melek karakterine hayat vermektedir. Selda Aktuna, 1.66 metre boyunda, 62 kilo ve Aslan burcudur.

Selda Aktuna’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Çocuk (Melek Şahin) (TV Dizisi)

2019 – Araf 3: Cinler Kitabi (Nihal Anne) (Sinema Filmi)

2019 – Kusursuz Cinayet (Cansu Anne) (Sinema Filmi)

2018 – Şahsiyet (Hasta Bakıcı) (TV Dizisi)

2016 – Görümce (Deniz) (Sinema Filmi)