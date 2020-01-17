Selda Alkor: “Bence oyuncu her şeyi oynar”

Edirne'de gerçekleştirilen bir kısa film gösterimine katılan sinema sanatçısı Selda Alkor, "Bunca yıldır hep iyi kadını oynadım, 'Bir de kötüyü oynayayım bakalım nasıl olacakmış' dedim, olabiliyormuş. Bence oyuncu her şeyi oynar" dedi.

Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Selda Alkor önceki gün rol aldığı kısa filmin gösterimine katıldı. Alkor, gösterim öncesi basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Alkor, Edirne’de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Alkor, “Bu bir mübadele filmi. Edirnemiz de bu konuda son derece enteresan bir yer. Çok mutluyum çünkü Edirne’ye son geldiğimde çok küçüktüm. Tekrardan buraları görmek, Selimiye’yi görmek çok hoş oluyor. Bir tarih dokusu içindeyim” dedi.

“OYUNCU HER ŞEYİ OYNAR”



Son oynadığı Eşkıya Dünya’ya Hükümdar Olmaz dizisiyle, kötü karakter oynayabildiğini de keşfettiğini söyleyen Alkor, “O diziyle 13 bölümdü anlaşmam. Bu biraz da kendimi denemem adına yapılmış bir işti. Bunca yıldır hep iyi kadını oynadım, ‘Bir de kötüyü oynayayım bakalım nasıl olacakmış’ dedim, olabiliyormuş. Bir oyuncu, iyi kadın, kötü kadın, iyi anne, kötü anne ayrımında olmamalı. Bence oyuncu her şeyi oynar” diye konuştu.(DHA)