Selda Alkor kimdir? İşte oyunculuk kariyeri…

Yıllara damga vuran usta oyuncu Selda Alkor, Türk sinemasının ve televizyonlarının en çok izlenen yapımlarda yer almıştır. Bir dönemin reyting rekorları kıran Asmalı Konak dizisinde canladırdığı Sümbul Sultan karakteriyle herkesin sevgisini kazanmıştır.

SELDA ALKOR KİMDİR?

Selda Alkor, 3 Ocak 1943 yılında Konya'da Gürcü asıllı bir anne ve Çerkes bir babanın kızı olarak doğmuştur. Bir ablası bir abisi vardır. Annesi Meliha Hanımdır. Selda Alkor’un babası işgal dönemindeki İstanbul’da ünlü Rum kabadayı Hrisantos'u öldüren polis muavini Muharrem Alkor'dur. Babasını 12 yaşında, annesini de 16 yaşında kaybetmiştir. Manisa İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi’nden 1960 yılında mezun oldu. Annesi de ölünce Manisa'dan abisi ile beraber İstanbul'daki ablasının yanına göç etmiştir.

OYUNCULUK KARİYERİ

Selda Alkor, 1965 yılında Ses Dergisinin açtığı yarışmada birinci olarak sinemaya başladı. İlk fimi ise Fikret Hakan, Tanju Gürsu, Altan Günbay ile birlikte oynadığı “Cumartesi Senin Pazar Benim”dir.

1967 yılında şarkıcı olarak ilk kez İstanbul'daki Gar Gazinosu'nda sahneye çıktı. Önceleri halk müziği, daha sonra hafif müzik söyledi. “Bay Fakir / Yarın Bir Gün Olacak” adlı bir plak çıkardı. 1968'de hem Ekspres Gazetesi, hem de Gazetecilik Okulu tarafından “Yılın Sanatçısı” seçildi.

Selda Alkor, 1972 yılında milli basketçilerinden Cihat İlkbaşaran ile evlendi ve sinemayı bıraktığını açıkladı. 1983 yılında TRT ekranlarında yayınlanan Kartallar Yüksek Uçar dizisiyle yeniden kameralar karşısına geçti. 2002'de Asmalı Konak, 2004'te Çemberimde Gül Oya gibi ses getiren dizilerde önemli roller üstlendi.

Çiçekçi Kız, Senede Bir Gün, Buzlar Çözülmeden, İlk ve Son, Boyacı, Erikler Çiçek Açtı, Dişi Kartal, İftira, Yara, Katiller de Ağlar, Yosma, İnatçı Gelin, Ölünceye Kadar, Yakut Gözlü Kedi, Konforlu Necla, Zehirli Kucak, Buzlar Çözülmeden, Boğaziçi Şarkısı, Ninno, Yaşamak İstiyorum, Göklerdeki Sevgili, Vatan Kurtaran Aslan gibi pek çok yapımda rol alan Selda Alkor, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almaktadır.

SELDA ALKOR’UN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2019 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (TV Dizisi)

2019 – Arise (Sinema Filmi)

2016 – Çifte Saadet (Aysel) (TV Dizisi)

2015 – Çanakkale Yüzyıllık Mühür (Dudu Kadın) (TV Dizisi)

2015 – Altın Horoz (Sinema Filmi)

2013 – Tozlu Yollar (Mürüvvet) (TV Dizisi)

2010 – Mahpeyker: Kösem Sultan (Mahpeyker / Kösem Sultan) (Sinema Filmi)

2009 – Yeşilçam Denizi 2009 (Kendisi) (TV Programı)

2008 – Senede Bir Gün Selda Alkor Efsanesi (Kendisi) (Sinema Filmi)

2007 – 2008 – Parmaklıklar Ardında (Nur) (TV Dizisi)

2007 – Hicran Sokağı (Handan) (Sinema Filmi)

2006 – Rüyalarda Buluşuruz (Semiha) (TV Dizisi)

2005 – Ödünç Hayat (Saadet) (TV Dizisi)

2005 – Yanık Koza (TV Dizisi)

2005 – Cumbadan Rumbaya (TV Dizisi)

2004 – 2005 – Çemberimde Gül Oya (Yurdanur) (TV Dizisi)

2003 – Asmalı Konak: Hayat (Sümbül) (Sinema Filmi)

2002 – 2003 – Asmalı Konak (Sümbül) (TV Dizisi)

1997 – Böyle Mi Olacaktı? (Süreyya) (TV Dizisi)

1997 – Sırtımdan Vuruldum (İnci) (TV Dizisi)

1996 – Hayat Bazen Tatlıdır (Selda) (TV Dizisi)

1995 – Kopgel Taksi (Selda) (TV Dizisi)

1993 – Bir Kadın Bir Yaşam (Zeynep) (TV Dizisi)

1989 – Şeytanın Kurbanları (Selda) (TV Dizisi)

1983 – Kartallar Yüksek Uçar (Telli Hanım) (TV Dizisi)

1970 – Yiğitlerin Türküsü (Zeynep) (Sinema Filmi)

1969 – Yaşamak Ne Güzel Şey (Mualla May) (Sinema Filmi)

1969 – Ninno (Sinema Filmi)

1969 – Kadere Boyun Eğdiler (Sinema Fimi)

1969 – Fakir Kızı Leyla (Leyla) (Sinema Filmi)

1969 – Gelin Ayşem (Ayşe) (Sinema Filmi)

1969 – Esmerin Tadı Sarışının Adı (Suzan) (Sinema Filmi)

1969 – Bir Şarkısın Sen (Sinema Filmi)

1968 – Şafak Sökmesin (Meryem) (Sinema Filmi)

1968 – ilk Ve Son (Necla) (Sinema Filmi)

1968 – İftira (Sinema Filmi)

1968 – Yara (Selda) (Sinema Filmi)

1968 – Leylaklar Altında (Sinema Filmi)

1968 – Günahsızlar (Selma) (Sinema Filmi)

1968 – Gözyaşlarım (Suzan) (Sinema Filmi)

1968 – Erikler Çiçek Açtı (Bayan Çing Çung/Neslihan) (Sinema Filmi)

1968 – Baharda Solan Çiçek (Selma) (Sinema Filmi)

1968 – Şafak Sökmesin Meryem

1967 – İdam Günü (Sinema Filmi)

1967 – Ölünceye Kadar (Elvan) (Sinema Filmi)

1967 – Yarın Çok Geç Olacak (Güner Erman) (Sinema Filmi)

1967 – Sen Benimsin (Sinema Filmi)

1967 – Osmanlı Kabadayısı (Nazlı) (Sinema Filmi)

1967 – Merhamet (Fatma/Nevin) (Sinema Filmi)

1967 – Kırbaç Altında (Sinema Filmi)

1967 – Kaderim Ağlamak mı? (Selma) (Sinema Filmi)

1967 – Evlat Uğruna (Oya) (Sinema Filmi)

1967 – Elveda (Meral) (Sinema Filmi)

1967 – Dördü De Seviyordu (Sinema Filmi)

1967 – Bırakın Yaşayalım (Sinema Filmi)

1967 – Bir Katil Sevdim (Sinema Filmi)

1967 – Bir Annenin Gözyaşları (Sinema Filmi)

1967 – Ayrılık Olmasaydı (Sinema Filmi)

1967 – Akşam Yıldızı (Fosforlu) (Sinema Filmi)

1966 – İntikam Uğruna (Semra) (Sinema Filmi)

1966 – Zehirli Kucak (Sinema Filmi)

1966 – Yosma (Leyla) (Sinema Filmi)

1966 – Yemin Ettim Bir Kere (Aslı) (Sinema Filmi)

1966 – Yakut Gözlü Kedi (Aylin) (Sinema Filmi)

1966 – Vatan Kurtaran Aslan (Gül Hatun) (Sinema Filmi)

1966 – Sokak Kızı (Misafir Oyuncu) (Sinema Filmi)

1966 – Silahlar Patlayınca (Amber) (Sinema Filmi)

1966 – Sarı Gül (Suzan) (Sinema Filmi)

1966 – Konforlu Necla (Necla) (Sinema Filmi)

1966 – Katiller De Ağlar (Arzu) (Sinema Filmi)

1966 – Kalpsiz (Sinema Filmi)

1966 – Kadın Avcıları (Gül) (Sinema Filmi)

1966 – Göklerdeki Sevgili (Yıldız) (Sinema Filmi)

1966 – Geceler Yarim Oldu (Sinema Filmi)

1966 – Fırtına Beşler (Sinema Filmi)

1966 – Fakir Ve Mağrur (Gül) (Sinema Filmi)

1966 – Erkek Ve Dişi (Sevtap) (Sinema Filmi)

1966 – Dişi Kartal (Sinema Filmi)

1966 – Boğaziçi Şarkısı (Mine Uzunoğlu/Şükran Tülay) (Sinema Filmi)

1966 – Boyacı (Leyla) (Sinema Filmi)

1966 – Ayrılık Şarkısı (Hemşire Leyla) (Sinema Filmi)

1966 – Altın Kollu Adam (Lale) (Sinema Filmi)

1965 – İnatçı Gelin (Ayşegül) (Sinema Filmi)

1965 – Çiçekçi Kız (Nur) (Sinema Filmi)

1965 – Senede Bir Gün (Nazlı) (Sinema Filmi)

1965 – Güneşe Giden Yol (Mine) (Sinema Filmi)

1965 – Buzlar Çözülmeden (Hatçe) (Sinema Filmi)

1965 – Ava Giden Avlanır (Lastik Fatma) (Sinema Filmi)

1965 – Cumartesi Senin Pazar Benim (Sinema Filmi)