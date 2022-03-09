Selda Bağcan: Ünlülerin sahne kıyafetleri korkunç, beni mayoyla ancak plajda görürsünüz

Küçükçekmece’de konser veren Türk Halk Müziği sanatçısı Selda Bağcan, sahnelerde hep kapalı giyindiğini söyledi, "Biz nasıl bu günlere geldik" diyerek ünlü isimlere yüklendi.

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Küçükçekmece Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Selda Bağcan konseri organize etti. Meslekte 50’nci yılını dolduran Selda Bağcan konserini Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirdi. ‘Yalan dünya’, ‘yaz gazeteci yaz’, ‘anne ben geldim’, ‘tatlı dillim’ gibi unutulmaz parçaları seslendiren Bağcan iki saat sahnede kaldı.

Konser öncesi kuliste açıklamalar yapan usta sanatçı, “8 Mart Kadınlar Günü önemli bir gün. Ben zaten 14 Şubat, 23 Nisan gibi özel günleri çok severim. Bu günlerde konser yapmaktan çok haz duyarım. Kadına şiddet ve cinayetler için bir şarkımız var bu konserde söyleyeceğim. Şarkımızın adı ‘yaz gazeteci yaz’ son kısmını güncel olaylara dayanarak değiştiriyorum. Burada da İstanbul Sözleşmesi’nden bahsedeceğim” diye konuştu.

“BERGEN İLE HİÇ TANIŞMADIK AMA SESİNİ ÇOK BEĞENİRDİM”

‘Bergen’ filmini merak ettiğini belirten Selda Bağcan, “Bergen ile hiç tanışmadık ama ben de sesini çok beğenirdim. Zaten arabesk söyleyenleri çok beğeniyorum. ‘Bergen’ filmini çok merak ediyorum. Sinemaya gidemesem bile televizyonlara düştüğünde izlerim. Sinemaya gitme gibi bir lüksüm olmuyor hiç öyle bir vakit yok” ifadelerini kullandı.

“HAZAL KAYA’NIN OYUNCULUĞUNU ÇOK BEĞENDİM”

‘Pera Palas’ta Gece Yarısı’ dizisinin birinci bölümünü izlediğini aktaran Bağcan, “Aslında ismi ‘Pera Palas’ta Bir Gece’ olsaydı daha güzel olurdu. Hazal Kaya’nın oyunculuğunu çok beğendim. Beğenmeyen eleştireni de çok ayıpladım. Bir defa olağanüstü bir senaryo içinde Atatürk var ve kurtuluşa giden günler anlatılıyor muhteşem bir senaryosu var” dedi.

“BEN SON MUHAFAZAKARIM”

Ünlü isimlerin sahne kıyafetlerine yönelik de konuşan Bağcan, “Korkunç buluyorum, biz nasıl bu günlere geldik bilemiyorum. Geçenlerde ‘son muhafazakarım’ dedim gerçekten öyle sahneye 50 yıldır çıkıyorum. 20 yaşında sahneye çıktım ama öyle giyinmedim. Hayatım boyunca sahnelerde hep kapalı giyindim. Çok da fazla yüklenmek istemiyorum onların tercihi o ama ben bu tarz giyinmeyi tasvip etmiyorum. Mayoyla beni ancak plajda görebilirisiniz” diye konuştu. (DHA)

