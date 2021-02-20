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Selda Bağcan’dan AKP’li Zengin’e yanıt

Çıplak arama iddialarıyla ilgili AKP'li Özlem Zengin'in "Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez" sözlerinin ardından sanatçı Selda Bağcan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Güncellenme: 23:24, 20/02/2021
Hayat HaberleriMagazin
Selda Bağcan’dan AKP’li Zengin’e yanıt

Sanatçı Selda Bağcan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Uzun süredir ülkede tartışma konusu olan çıplak aramayla ilgili AKP’li Özlem Zengin’in “Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez” sözlerine göndermede bulunan Bağcan, “Şarkılarımdan dolayı üç defa hapse girdim. Aynı şarkılar şimdi dünyada meşhur oldu. Ve ben her girişte çıplak arandım. Anlamak istemeyenlere duyurulur!..” ifadelerini kullandı.

ÖZLEM ZENGİN NE DEMİŞTİ?

AKP’li Özlem Zengin, Meclis’te gündeme gelen çıplak arama iddialarına yanıt vermişti. Çıplak arama yapılmadığını ileri süren Zengin, “Bu kurgusal bir harekettir. Bir kadını çıplak arayacaksın, dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder, bir sene beklemez. Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez” ifadelerini kullanmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:23:17,