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Selda Bağcan’dan cami hoparlörlerinden çalınan şarkıya tepki
Selda Bağcan’dan cami hoparlörlerinden çalınan şarkıya tepki
İzmir'de bazı camilerde önceki gün 'Çav Bella' marşının çalınmasının ardından dün de Selda Bağcan'ın okuduğu 'Yuh Yuh' şarkısı çalındı. Tepkilere neden olan konu hakkında açıklama yapan Bağcan "Ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum" dedi.
Magazin 22 Mayıs 2020 - 12:28

Önceki gün İzmir’de bazı ilçelerde cami hoparlörlerinden “Çav Bella” marşı çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken dün de sözü ve müziği Aşık Mahzuni Şerif’e ait olan, Selda Bağcan’ın da yorumladığı “Yuh Yuh” çalındı. Yaşanan olaya tepki gösteren isimlerden birisi de sanatçı Selda Bağcan’dı.

SELDA BAĞCAN’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın provokatif bir eylem olduğunu belirten 71 yaşındaki sanatçı Bağcan şu ifadeleri kullandı: “İzmir’de cami hoparlörlerinden benim şarkımı dinletmişler. Tamamen provokatif bir eylem. Ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum!” dedi.

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Son güncelleme: 12:47 - 22.05.2020
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