Selda Bağcan’ın fotoğrafına yorum yazdı, alay konusu oldu

Şarkıcı Ebru Polat, efsane sanatçı Selda Bağcan'ın metroda çekilmiş bir fotoğrafına yaptığı yorumla alay konusu oldu.

Dünyaca ünlü sanatçı Selda Bağcan’ın metroda çekilen fotoğrafına beğeni yağdı. 2.sayfa’nın Instagram hesabından “Metroda bir star; Selda Bağcan” notu ile paylaştığı fotoğrafa yüzlerce yorum yapıldı. Bağcan’ın mütevazı ve halktan kopuk olmayan bir sanatçı olduğuna değinen yorumların arasında ilginç bir mesaj da yer alıyordu.

O mesajın sahibi ise kariyeri pek de parlak olmayan Ebru Polat’a aitti. Polat, New York’a gittiğini belirterek, “Ne olacak ki… Ben dün New York’ta hep metroyla gezdim. Hepimiz biniyoruz” yazdı.

Polat’ın bu mesajı ise alay konusu oldu.