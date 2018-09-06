Selen dans etti sosyal medya yıkıldı

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'la evlendikten sonra magazin basını tarafından yakın takibe alınan Selen Görgüzel Alkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

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Geride bıraktığımız aylarda sevenlerine bir albüm sunacağının müjdesini veren Selen Görgüzel Alkan, yeni albümü için form tutmak adına otelin plajında spor yaparken görüntülenmiş ve heyecanını muhabirlerle paylaşmıştı.



Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken Selen Hanım, şimdi de klibi için dans dersleri aldığını yaptığı paylaşımla gösterdi. Selen Görgüzel Alkan’ın; “Müziğin sesini duymayanlar dans edenleri deli sanırlar. Değil mi hocam?” notuyla yaptığı paylaşım büyük merak uyandırırken Alkan’ın sergilediği dans figürleri dünyaca ünlü seslerin dans performanslarına benzetildi.