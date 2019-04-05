Selen Görgüzel Alkan 23 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı

Selen Görgüzel Alkan, dün sosyal medya hesabından, 23 yıl öncesine ait bir fotoğrafını paylaştı. 1996’da henüz 17 yaşındayken, Mahallenin Muhtarları adlı dizide çekilmiş fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Alkan ‘Yıl 1996 Mahallenin Muhtarları ve ben daha 17 yaşında henüz yolun çok başındayken’ yazdı…

Görgüzel Alkan’ın bu paylaşımı ‘Estetik var mı?’ sorularını da beraberinde getirdi. Pek çok kullanıcı ‘Evrim geçirmişsiniz’ derken, bazıları da Selen Görgüzel Alkan’ın baştan aşağı estetik operasyon geçirdiğini iddia etti…

