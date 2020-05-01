Selen Görgüzel Alkan: Arif Susam’ı akrabamız sanırdım

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ile evli olan Selen Görgüzel Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem takipçilerini geçmişe götürdü hem de anlattığı anısı ile onları eğlendirdi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Selen Görgüzel Alkan, aynı zamanda söylediği şarkılarla da beğeni kazanan bir isim… Alkan şimdilerde milyonlarca insan gibi ev karantinasında olduğu için eskiye dair fotoğraflarını karıştırıp eğlenceli paylaşımlarda bulunuyor.

Ailesiyle birlikte Arif Susam’ı dinlemeye gittiklerini söyleyen Selen Görgüzel Alkan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf üzerinden şu satırları paylaştı:

“Emirgan Köşem Restaurant ve Arif Susam…Haftasonlarımızın değişmez klasiğiydi…Hatta o kadar çok giderdik ki Köşem Restaurant'ı bizim Arif Susam'ı da akrabamız sanırdım. Her yere illa bizide götürürlerdi öyle çocuğu bakıcıya bırak falan yok tabii …Ama en sıkıldığım annemin günlerine gitmek zorunda kaldığım zamanlardı…Muhteşem yapılan kekler börekler dışında içim şişe şişe ama sesimide çıkarmadan uslu uslu otururdum. Şimdi sıkıysa çocukları istemedikleri yere götür bakalım noluyor”