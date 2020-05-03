Selen Görgüzel Alkan: ‘Benim annem aslında Sezen Aksu…’

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'la evli olan Selen Görgüzel Alkan, Instagram hesabından paylaştığı video üzerinden başarılı bir Sezen Aksu taklidi yaptı ve ilginç açıklamalarda bulundu.

Ev karantinası günlerinde takipçileri için son derece dikkat çekici paylaşımlarda bulunan Selen Görgüzel Alkan, kısa aralarla yaptığı paylaşımlarda çocukluğuna dair ilginç itiraflarda bulundu.

Bir dönem ailesiyle birlikte sürekli olarak Arif Susam dinlemeye gittikleri için Arif Susam’ı akrabaları zannettiğini söyleyen Alkan bu defa da Sezen Aksu’yla ilgili bir itirafta bulundu.

İşte Selen Görgüzel Alkan’ın “Kalbimin aidiyeti çok evvele dayalı bir aşktan… Her neslin hayranlığını çekebilecek kadar büyük olabilene SEZEN AKSU denir” notuyla paylaştığı o esprili video: