Selen Görgüzel Alkan: ‘Bundan sonra her anımı çekeceğim; yatarken, kalkarken…’

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile mutlu bir evlilik sürdüren Selen Görgüzel Alkan, geride bıraktığımız günlerde ‘İmdat’ adını verdiği single çalışmasını dinleyicilerine sundu. Yeni şarkısıyla ilgili çok sayıda paylaşımda bulunan ve sosyal medya hesabı üzerinden bu çalışmasıyla ilgili bilgilendirici paylaşımlarda bulunan Selen Görgüzel Alkan instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Uyanır uyanmaz henüz yatağından çıkmadan kısa bir video çeken ve güne ne kadar enerjik ve keyifli başladığını takipçilerine göstermek isteyen Alkan bu videoda sarf ettiği; “Bundan sonra her anımı çekeceğim; yatarken, kalkarken…” sözleriyle dikkat çekti.