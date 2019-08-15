Selen Görgüzel Alkan çocukluğuna döndü

Yaz aylarının bir kısmını Amerika’da geçiren ve o dönemde eşi Hamdi Alkan ile arasının bozuk olduğuna dair haberlere konu olan Selen Görgüzel Alkan bu süreçte bir de single çıkararak takipçilerini heyecanlandırmıştı. Şimdilerde bir albüm hazırlığında olan Selen Görgüzel Alkan geride bıraktığımız gün çocukluğunun geçtiği Selimpaşa’daki yazlığına gitti ve burada çektirdiği bir fotoğraf üzerinden takipçilerini kendi çocukluğuna götürdü. İşte Selen Görgüzel Alkan’ın fotoğrafının altına yazdıkları:

“Selimpaşa Yakamoz sitesi…Bütün çocukluğumun geçtiği yazlıkta ilk oturduğumuz evin bahçesi… Arkamdaki Zakkum benimle yaşıt taşındığımız yıl rahmetli İhsan amca ekmişti bahçeye… Geçmiş nasılda duygulandırıyor bugün de geçecek o yüzden anda kalıp yarına güzel hatıralar bırakmalı…”