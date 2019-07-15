Selen Görgüzel Alkan çöp topladı

Geride bıraktığımız gün, sokaklara çöp atılmasının ne kadar yanlış olduğunu söyleyen ve bunu yapanların cezalandırılması için herkesin özen göstermesi gerektiğinin altını çizen Selen Görgüzel Alkan, eşi Hamdi Alkan'la birlikte çöp topladı.

Bundan birkaç hafta önce bir single ile sevenlerinin karşısına çıkan Selen Görgüzel Alkan, büyük beğeni toplamıştı. Uzun bir zaman sonra oyunculuktan farklı bir yönünü hayranlarına gösteren Alkan aynı zamanda çevre konusunda ne kadar duyarlı olduğunu da yaptığı paylaşımla gözler önüne serdi. İlk olarak geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabından çarpıcı satırlar paylaşan ve şunları söyleyen Selen Görgüzel Alkan;

“Sokaklar caddeler yollar çöplük değildir! Kapalı mekanlarda sigara yasağı uygulanmaya başlandığında çoğu tiryaki bu kuraldan çok rahatsız olmuştu. Şimdiyse “kapalı yerde nasıl da sigara içmişiz” diyoruz. Caydırıcı ve seri ceza uygulamasıyla çevreyi kirletenler içinde böyle bir yasa çıkarsa kısa zamanda çok olumlu sonuçları olacağına inanıyorum. Çevremizin temizliğini denetleyecek hem resmi hem gönüllü bir çok görevliye ihtiyaç olacak! Cep telefonları, devlet destekli mobil uygulamalar, ihbar hatları ve mobese kameralar ile doğayı kirletenler kolaylıkla saptanabilir. Şahsım adına üstüme bu konuda ne düşerse yapmaya hazırım. Söylenmektense çözüm adına, “kirlenen dünyamızdan” rahatsız olan herkesi gönüllü olarak göreve davet ediyorum…” sonrasında eşiyle birlikte sokağa çıktı ve çöp topladı.

HAMDİ ALKAN KAMERAYA ALDI…

Selen Görgüzel Alkan, birlikte tatil yaptığı eşi ile sokağa çıktı ve işlek yollardan birinde yerlere atılan çöpleri topladı. Selen Hanım yaptığı bu alkışlanacak harekete dair eşinin çektiği videoyu hesabından; “Arabalardan çöp atmayın! Özellikle izmarit ve cam şişe orman yangınlarına neden olur. Kıymayın! Kendi eviniz burası… Sahip çıkın, temiz tutun” notuyla paylaştı.