Selen Görgüzel Alkan coronaya yakalandı

Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan corona virüsü, ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak oyuncu Selen Görgüzel Alkan, Instagram hesabından corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

İşte Alkan’ın açıklamalarından satır başları:

* Tedirginlik, ateş, öksürük, halsizlik ve baş ağrısı… Anlamakta zorlandığımız bu virüs beni de buldu sonunda…

* Ama şimdilik iyiyim. Merak etmeyin hele ki nasılsın diye soruyorsunuz ya kötülesem de iyi oluyorum hemen.

* Ne güzel sevilmek…Şüküre vurdum kendimi iyi ki varsınız diye…Arayan soran mesaj atan dostlar sağ olun var olun.

41 yaşındaki oyuncunun eşi Hamdi Alkan’ın ise testinin negatif çıktığı ve evde karantinada olduğu öğrenildi.