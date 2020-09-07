Bundan altı yıl önce yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ile nikah masasına oturan Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu pozları ile hayat felsefesini takipçileriyle paylaştı ve yaz aylarının kendisine ne kadar iyi geldiğini gösterdi. Selen Görgüzel Alkan, eşinin objektifine poz verdi.

Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla giyim sektörüne girdiğini gösteren Selen Görgüzel Alkan, bir yandan ürünlerini tanıtırken bir yandan da çekici fiziğini gözler önüne seriyor. 41 yaşındaki Selen Görgüzel Alkan bu defa da mayolu pozları ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşmaya çalışan Selen Görgüzel, mayosuyla eşi Hamdi Alkan’a poz verdi.

Cesur pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Görgüzel “Bana hayat hep yaz hep sıcak hep güzel” notunu düştü. Görgüzel paylaşımında fotoğraflarını çeken eşine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Selen Görgüzel Alkan’ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni alırken, aynı zamanda Alkan’ın verdiği mesajdan yola çıkan bazı takipçileri onun bu karelerle ve yazdığı satırlarla hayata ne kadar pozitif bir şekilde baktığını iddia etti.