Selen Görgüzel Alkan: Gezmeyi sevmediğinden benimle takılmıyor

Şimdilerde şarkıcı kimliğiyle ön planda olan Selen Görgüzel Alkan, katıldığı bir davetten paylaştığı fotoğraf üzerinden çok sayıda beğeni aldı. Alkan bir arkadaşının ince beliyle ilgili yaptığı yorumu yanıtsız bırakmadı.

Selen Görgüzel Alkan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan bir isim… Sadece gündelik hayatından değil katıldığı davetlerden de çok sayıda paylaşımda bulunan Selen Görgüzel Alkan, dün gece ev sahipliğini oyuncu Burcu Kara’nın yaptığı bir etkinliğe katıldı. Pek çok önemli ismin boy gösterdiği etkinliğe Gonca Vuslateri de şarkılarıyla renk kattı.

İNCE BEL ESPRİSİ

Selen Görgüzel Alkan gecede çekilmiş bir kareyi “Bu fotoğraf aşırı derecede sevgi içerir. Burcu Kara, Öykü Çelik” notuyla paylaştı ve binlerce beğeninin yanında bir o kadar da yorum aldı. Alkan bir arkadaşının belinin ince görüntüsüyle ilgili yaptığı: “Selo belin yok, evde unutmus olabilir misin?” şeklindeki espriyi yanıtsız bırakmadı ve “Çok şükür hiç sevmiyor gezmeyi o yüzden pek takılmıyor benimle” yanıtını verdi.