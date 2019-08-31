Selen Görgüzel Alkan: İğrenç içki şişelerini, bira kutularını…

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan’ın eşi olan Selen Görgüzel Alkan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir fotoğrafla spor yaptığı parkta gördüğü bir yanlışı takipçileriyle paylaştı. Parkların geceleri alkol alan insanlarla dolduğunu ve bunların içki şişelerini ve bira kutularını yerlere attığını söyleyen Selen Görgüzel bu konuda şöyle bir uyarıda bulundu:

“Parka iğrenç içki şişelerini, bira kutularını ve zıkkımlandıkları cipsleri atanları döveceğim”