Selen Görgüzel Alkan o ikonik sözü yeniden yorumladı

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Modern felsefenin babası Fransız matematikçisi, bilimadamı ve filozofu René Descartes ünlü sözü ‘Düşünüyorum öyleyse varım’ oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel Alkan tarafından çok daha farklı bir şekilde yorumlandı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve bu yüzden de kimi zaman eşiyle minik tartışmalar yaşayan Selen Hanım bu defa ilginç bir paylaşımda bulundu. Descartes’in ‘Düşünüyorum öyleyse varım’ lafını farklı bir hale getiren ve ‘Düşünüyorum öyleyse yokum… Var olmak için artık düşünmemeli…’ şeklinde yorumlayan Selen Görgüzel Alkan içinde bulunduğumuz zamana bir göndermede bulundu.