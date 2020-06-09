Selen Görgüzel Alkan poz verdi kızı İlknaz çekti

Selen Görgüzel Alkan sosyal medya hesabından paylaştığı Bodrum fotoğraflarına çok sayıda beğeni aldı. Alkan bu keyifli karelerin altında kızının imzası bulunduğunu söylemeyi ihmal etmedi.

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile evli olan Selen Görgüzel Alkan, uzun bir karantina döneminin ardından kendisini Bodrum’a attı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte İstanbul’dan ayrılan Alkan çifti soluğu tatil beldesi Bodrum’da aldı.

Burada karantina altında kaldıkları günlerin acısını çıkartan ikiliden Selen Görgüzel Alkan, Instagram hesabından birbirinden güzel kareler paylaştı.

Yüzündeki gülümsemeyle tatili ve özgürlüğü ne kadar özlediğini gösteren Selen Görgüzel Alkan, kızı İlknaz’ın çektiği kareleri büyük bir keyifle paylaştı.

Selen’in takipçileri bu karelere beğeni yağdırırken, ‘Anne kız çalışması’ notunu düşmeyi de ihmal etmedi.