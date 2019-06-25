Selen Görgüzel Alkan: Seni alsa unutmam, unutturmam sözüm olsun

Sosyal medya hesaplarından usta oyuncu hakkında paylaşımlarda bulunanlardan biri de onunla aynı sahnede bulunma şansını yakalayan Selen Görgüzel Alkan oldu. Alkan şunları yazdı:

“Seren, Eren, frennn… derken bide Selen çıktı derdi… İnsanlar doğarken ailesini seçemiyor belki ama doğduktan sonra kalp bağıyla kurulan dostluklar kendi seçiminle ailen gibi oluveriyor… O benim için o kadar çok şeydi ki… Kimsenin bana ve hayallerime inanmadığı kadar inandı sahip çıktı eğitti öğretti… Hocamdı sahneyi paylaştık Enis Fosforoğlu ile ilk sahneye çıkışımda heyecandan dizlerimin bağı çözülmüş dilim damağıma yapışmıştı oyun bittiğinde selamda el ele çıktığımızda sıkı sıkı tutup kulağıma aferin bu iş tamam yürekli kızım demişti… Bana içi dışı bir sahici kızım derdi… Bugün sahneye onunla son defa çıktım ama bu kez onu uğurlamak içindi hayatımın en zor sahnesi oldu konuşamadım, çünkü çığlık çığlığa bağırıp yeri göğü inletecektim çok üzülürdü biliyorum bana sakin olmayı yerinde davranmayı disiplinli olmayı öğretmişti o yüzden kontrollü olmalıydım… İçimi dışa vuramadım hocam… Bugün bir kez daha anladım ki Enis Fosforoğlu oyuncusu olabildiğim için onunla sahneyi paylaştığım için çok şanslıyım sadece sahneyi değil biz hayatıda paylaştık güldük ağladık sevindik üzüldük… Bugün hocamı oyun arkadaşımı çok değerli Enis Abimi, Enis Babamı toprağa verdik… Ruhun şad olsun ustam seni asla unutmam unutturmam sözüm olsun”